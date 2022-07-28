Яка наразі ситуація у Харкові — актуальна інформація про обстріли та руйнування

26-річний поліцейський загинув, ще двоє цивільних дістали поранення внаслідок ранкового обстрілу однієї з харківських ТЕЦ. За попередніми даними, окупанти вгатили по місту з реактивних систем залпового вогню.

Вночі російське військо обстріляло Харків ракетами.

Влучили й по середмістю, і по спальних районах, опівночі містяни здригнулися від кількох потужних вибухів. Постраждалих внаслідок нічних влучань немає. Найжахливіше те, що про запуск ракет з території Росії харків’яни дізнаються із російських пабліків. Мешканці Бєлгорода самі викладають відео запуску цих ракет – і вже за хвилину-дві у місті чути розриви.

Було влучання у технічне приміщення промислового підприємства, яке фактично розташоване у центрі міста. Попередньо, це Іскандер, — розповідає заступник керівника київської окружної прокуратури Харкова Сергій Шевцов.

Ще одна ракета влучила на територію центрального парку Горького, лишивши по собі величезну вирву та пошкодивши один з ангарів. Момент влучання зафіксували камери спостереження.

І це – вже п’ятий обстріл парку Горького, який так любили раніше відвідувати ті самі мешканці Бєлгорода. Вони приїздили сюди на закупи та відпочити на атракціонах. Нині в парку пошкоджено російськими обстрілами вже кількадесят атракціонів.

Напередодні ввечері понад чотири години поспіль окупанти обстрілювали передмістя Харкова — Циркуни. Як повідомили рятувальники, у селі зайнялося одразу сім пожеж.

І вже сьогодні зранку російське військо знову обстріляло Чугуїв – влучили у дев’ятиповерхівку, мешканці дивом вціліли, одна людина постраждала.

Лише вчора в Чугуєві закінчилася пошуково-рятувальна операція після того, як окупанти вгатили ракетами по тамтешньому будинку культури. Там у підвалі спали семеро людей: четверо вижили, троє – загинули під завалами.

Це 83-річна пані Світлана, яка переховувалася там від російських обстрілів, та двоє волонтерів: Сардор та Вікторія.

Детальніше про ситуацію у Харкові розповіла Марія Малевська у відео.

До речі, нещодавно ми розповідали історію порятунку 11-річного Кирила з Харкова.