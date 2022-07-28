Україна

Яка наразі ситуація у Харкові — актуальна інформація про обстріли та руйнування

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 28 Липня 2022, 22:06
Харків

Більше відео
0:09:29
Чим закінчиться війна в України
Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна
0:01:39
Позбавлення громадянства
Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України
0:03:46
Новим керівником САП став Олександр Клименко: біографія та що про нього відомо
Вперше за два роки в Україні призначили очільника САП. Що відомо про Олександра Клименка
0:05:03
Реалії життя Харкова
Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають
Дивитись більше

Останні відео
Харків

Яка наразі ситуація у Харкові — актуальна інформація про обстріли та руйнування
Історія української гривні
Українська гривня! Розповідаємо древню історію наших грошей та що чекає валюту в майбутньому
0:04:34
В Україні пропонують позбутися російських авторів у шкільній програмі
Очистити шкільну програму від російських авторів. Кого пропонують вивчати зі світових письменників
0:09:29
Чим закінчиться війна в України
Чотири важливі чинники, щоб Україна “видихнула”. Військовий експерт про те, чим закінчиться війна
0:01:39
Позбавлення громадянства
Відібрали паспорт на кордоні: гучні скандали з політиками та чи законно позбавляти громадянства України
0:03:05
Маріупольці відкрили магазин у Львові
Черги з охочих придбати квіти! Переселенки з Маріуполя відкрили у Львові квіткову крамничку
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Норвегія: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
0:03:46
Новим керівником САП став Олександр Клименко: біографія та що про нього відомо
Вперше за два роки в Україні призначили очільника САП. Що відомо про Олександра Клименка
0:05:03
Реалії життя Харкова
Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають
0:04:04
Польові кухні для ЗСУ
Польові кухні замість винних цистерн! Підприємці з Київщини адаптувалися під воєнні потреби
Більше відео
Історія української гривні
Читати далі
Українська гривня! Розповідаємо древню історію наших грошей та що чекає валюту в майбутньому

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь