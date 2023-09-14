Минобороны не закупает аптечки? Хватает ли военным тактической медицины и какого она качества — подробнее

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала Вадиму Карпьяку о средствах тактической медицины, которые получают военные на фронте. Хватает ли военным аптечек на фронте и какого они качества — читай подробно в материале.

Хватает ли военным аптечек на фронте и какого они качества

В письме Минобороны по вопросу обеспеченности военными тактической медициной, указано, что воинские части, выполняющие боевые задания, обеспечены средствами тактической медицины на уровне около 100%.

По состоянию на сегодня Минобороны не закупает медицинские средства. Есть распределение, как и кто это делает. Этим занимаются Медицинские силы ВСУ, — рассказала Анна Маляр.

Информацию об обеспеченности получают из подразделений. Если у военных есть запрос на аптечки, форму или что угодно, командир должен сделать заявку. Анна Маляр объяснила, что иногда случается так, что на складе все необходимое есть, а у военных этого нет, потому что командиры не заказывают необходимое

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Как убеждает Генштаб, на складах средства тактической медицины есть. Аптечками нас снабжают партнеры. Как только командир сделает заказ, на подразделение это поступит.

Анна Маляр отметила, что за время полномасштабной войны было приобретено всего 46 тыс. аптечек, остальное поставили партнеры как гуманитарную помощь. За прошедшие недели был запрос на 77 тыс. аптечек, они были поставлены подразделениям.

Офицер Центрального лечебного эвакуационного управления Медицинских сил ВСУ Александр Данилюк пояснил, что значительная часть запросов на тактическую медицину покрывается волонтерами, поэтому показатель приближен к 100%.

Если даже у подразделения обеспеченность аптечками на 100%, это не значит, что они не только поставлены государством, но и в значительной степени волонтерами.

Аптечки — это расходный материал, который нужно постоянно пополнять, и иметь в запасе, — говорит Данилюк.

Военные часто жалуются на качество турникетов. Каждая организация устанавливает собственные стандарты, единственного пока в мире нет. Минздраву поручили разработать единый стандарт качественного турникета. А бойцов уведомили о необходимости отчитываться о некачественных образцах турникетов, чтобы избегать сотрудничества с недобросовестными производителями.

Раньше мы рассказывали, что показали проверки аптечек на фронте.

Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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