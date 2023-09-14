Україна

Міноборони не закуповує аптечки? Чи вистачає військовим тактичної медицини і якої вона якості — детальніше

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Вересня 2023, 12:00

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