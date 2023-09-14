Міноборони не закуповує аптечки? Чи вистачає військовим тактичної медицини і якої вона якості — детальніше

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла Вадиму Карп’яку про засоби тактичної медицини, які отримують військові на фронті. Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості — читай детально в матеріалі.

Чи вистачає військовим аптечок на фронті та якої вони якості

У листі Міноборони щодо забезпеченості військових тактичною медициною, вказано, що військові частини, які виконують бойові завдання, забезпечені засобами тактичної медицини на рівні близько 100%.

Станом на сьогодні Міноборони не закуповує медичні засоби. Є розподіл, як і хто це робить. Цим займаються Медичні сили ЗСУ, — розповіла Ганна Маляр.

Інформацію про забезпеченість отримують з підрозділів. Якщо військові мають запит на аптечки, форму чи будь-що, командир має зробити заявку. Ганна Маляр пояснила, що інколи трапляється так, що на складі усе необхідне є, а у військових цього немає, бо командири не замовляють потрібне.

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Як переконує Генштаб, на складах засоби тактичної медицини є. Аптечками нас забезпечують партнери. Щойно командир зробить замовлення, на підрозділ це надійде.

Ганна Маляр наголосила, що за час повномасштабної війни було придбано усього 46 тис. аптечок, усе інше поставили партнери як гуманітарну допомогу. За минулі тижні був запит на 77 тис. аптечок, вони були поставлені підрозділам.

Офіцер Центрального лікувального евакуаційного управління Медичних сил ЗСУ Олександр Данилюк пояснив, що значна частина запитів на тактичну медицину покривається волонтерами, тому показник наближений до 100%.

Якщо навіть у підрозділу забезпеченість аптечками на 100%, це не означає, що вони лише поставлені державою, а й значною мірою волонтерами.

Аптечки — це розхідний матеріал, який потрібно постійно поповнювати та мати в запасі, — каже Данилюк.

Військові часто скаржаться на якість турнікетів. Кожна організація встановлює власні стандарти, єдиного поки немає у світі. МОЗ доручено розробити єдиний стандарт якісного турнікета. А бійців повідомили про потребу звітувати про неякісні зразки турнікетів, аби уникати співпраці з недобросовісними виробниками.

Раніше ми розповідали, що показали перевірки аптечок на фронті.

Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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