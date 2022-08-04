Когда ждать увеличения пенсий во время войны? Что известно об индексации социальных выплат

Сотни тысяч украинцев получают сейчас социальные выплаты. Эти средства являются важной поддержкой для граждан в это сложное время. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала об индексации социальных выплат.

— Мы стараемся соблюдать все социальные стандарты, которые заложены в государственном бюджете. К концу года планируется еще несколько повышений социальных выплат, в том числе пенсий и социальной помощи малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и другим, — сообщила Жолнович.

По словам министра, с 1 октября стартует программа поддержка пенсионеров. В рамках программы производится доплата к пенсии в размере 300 грн лицам, которым больше 70 лет.

Также с 1 октября ожидается повышение минимального уровня выплаты пенсий для лиц старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, до 3000 грн. С этого же месяца повысят выплаты всем пенсионерам, так как увеличится размер минимальной заработной платы.

Еще одна индексация состоится ближе к концу года, в декабре.

Социальные выплаты являются вторым приоритетом после военных, поэтому правительство работает на то, чтобы обеспечить гарантии, определенные государственным бюджетом.

Однако министр отметила, что выплаты ВПЛ в размере 2200 грн и 3000 грн не будут повышать, ведь это фиксированные суммы.

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