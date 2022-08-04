Коли чекати на збільшення пенсій під час війни? Що відомо про індексацію соціальних виплат

Сотні тисяч українців отримують нині соціальні виплати. Ці кошти є важливою підтримкою громадян у скрутний час. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про індексацію соціальних виплат.

— Ми намагаємося дотримуватися усіх соціальних стандартів, які закладені в державному бюджеті. До кінця року планується ще кілька підвищень соціальних виплат, зокрема пенсій та соціальної допомоги малозабезпеченим родинам, особам з інвалідністю тощо, — повідомила Жолнович.

За словами міністерки, з 1 жовтня стартує програма підтримки пенсіонерів. У рамках програми здійснюється доплата до пенсії у розмірі 300 грн особам, яким понад 70 років.

Також з 1 жовтня очікується підвищення мінімального рівня виплати пенсій для осіб старше 70 років, який мають повний страховий стаж, до 3000 грн. З цього ж місяця підвищать виплати усім пенсіонерам, адже збільшиться розмір мінімальної заробітної плати.

Ще одна індексація відбудеться ближче до кінця року, у грудні.

Соціальні видатки є другим пріоритетом після військових, тож уряд працює на те, щоб забезпечити гарантії, визначені державним бюджетом.

Проте міністерка зауважила, що виплати ВПО у розмірі 2200 грн та 3000 грн не підвищуватимуть, адже це фіксовані суми.

Інколи трапляється, що людина загубила документи. Раніше ми розповідали, як можна отримати соціальну допомогу без паспорта.

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