Україна

Коли чекати на збільшення пенсій під час війни? Що відомо про індексацію соціальних виплат

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 17:37

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