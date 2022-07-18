Переселенцев будут выселять из школ? Верещук о ситуации с ВПЛ и подготовке к холодам

В последнее время от некоторых переселенцев начали поступать жалобы о том, что их хотят выселить из помещений учебных заведений, а также требуют арендную плату за временное убежище.
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона о ситуации с внутренне перемещенными лицами, а также о том, как переселенцам пережить зиму.
Ирина Верещук рассказала, что в Запорожье сразу в двух учебных заведениях более 250 человек были уведомлены о том, что их выселят оттуда в ближайшее время. Переселенцы обратились на горячую линию министерства 1548.
Мы связались с ОВА, с местными властями, выехали на место. Люди не то что не будут выселены, они получат трехразовое горячее питание. Все их права сохраняются.
Мы связались с ОВА, с местными властями, выехали на место. Люди не то что не будут выселены, они получат трехразовое горячее питание. Все их права сохраняются.
— Никто не будет выселять людей. Если есть такие жалобы, звоните на горячую линию. Мы обязательно отреагируем на все жалобы, — уверяет министр.
Некоторых переселенцев поселили в санатории летнего типа, где нет должного обогрева. Поэтому сейчас возникает вопрос, как ВПЛ смогут там перезимовать.
Верещук говорит, что людей до холодов переселят в места с обогревом, в частности в учебные заведения. Руководство ОВА даст план, куда и кого можно будет переместить.
Государство уже потратило более 17,2 млрд грн на жилье для ВПЛ.
Государство уже потратило более 17,2 млрд грн на жилье для ВПЛ.
Кроме того, правительство сейчас упрощает процедуру тендерных закупок для реконструкции и утепления общежитий. Деньги на это возьмут из резервного фонда государственного бюджета, а также получат от международных партнеров — UNICEF, ООН и т.д.
По словам чиновника, в настоящее время в Украине 4,5 млн человек зарегистрированы как внутренне перемещенные. Но фактически их количество составляет 7 млн.
Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад. Более 500 тысяч человек выедут, — говорит Верещук.
Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад. Более 500 тысяч человек выедут, — говорит Верещук.
Смотри, как происходят выплаты людям, которые сейчас находят на оккупированной территории.
А если ты наконец-то дома и учет переселенца больше не нужен, то читай, как отменить статус ВПЛ.
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