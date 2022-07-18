Переселенцев будут выселять из школ? Верещук о ситуации с ВПЛ и подготовке к холодам

В последнее время от некоторых переселенцев начали поступать жалобы о том, что их хотят выселить из помещений учебных заведений, а также требуют арендную плату за временное убежище.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона о ситуации с внутренне перемещенными лицами, а также о том, как переселенцам пережить зиму.

Выселение ВПЛ из школ

Ирина Верещук рассказала, что в Запорожье сразу в двух учебных заведениях более 250 человек были уведомлены о том, что их выселят оттуда в ближайшее время. Переселенцы обратились на горячую линию министерства 1548.

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Мы связались с ОВА, с местными властями, выехали на место. Люди не то что не будут выселены, они получат трехразовое горячее питание. Все их права сохраняются.

— Никто не будет выселять людей. Если есть такие жалобы, звоните на горячую линию. Мы обязательно отреагируем на все жалобы, — уверяет министр.

Подготовка к зиме

Некоторых переселенцев поселили в санатории летнего типа, где нет должного обогрева. Поэтому сейчас возникает вопрос, как ВПЛ смогут там перезимовать.

Верещук говорит, что людей до холодов переселят в места с обогревом, в частности в учебные заведения. Руководство ОВА даст план, куда и кого можно будет переместить.

Государство уже потратило более 17,2 млрд грн на жилье для ВПЛ.

Кроме того, правительство сейчас упрощает процедуру тендерных закупок для реконструкции и утепления общежитий. Деньги на это возьмут из резервного фонда государственного бюджета, а также получат от международных партнеров — UNICEF, ООН и т.д.

По словам чиновника, в настоящее время в Украине 4,5 млн человек зарегистрированы как внутренне перемещенные. Но фактически их количество составляет 7 млн.

Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад. Более 500 тысяч человек выедут, — говорит Верещук.

Смотри, как происходят выплаты людям, которые сейчас находят на оккупированной территории.

А если ты наконец-то дома и учет переселенца больше не нужен, то читай, как отменить статус ВПЛ.

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