Переселенців виселятимуть зі шкіл? Верещук про ситуацію з ВПО та підготовку до холодів

Останнім часом від деяких переселенців почали надходити скарги про те, що їх хочуть виселити з приміщень закладів освіти, а також вимагають від них орендну плату за тимчасовий прихисток.

Віце-прем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону про ситуацію з внутрішньо переміщеними особами, а також про те, як внутрішнім переселенцям пережити зиму.

Виселення ВПО зі шкіл

Ірина Верещук розповіла, що в Запоріжжі одразу у двох закладах освіти понад 250 людей були повідомлені про те, що їх виселять звідти найближчим часом. Переселенці звернулись на гарячу лінію міністерства 1548.

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Ми зв’язалися з ОВА, з місцевою владою, виїхали на місце. Люди не те що не будуть виселені, вони отримають триразове гаряче харчування. Усі їхні права будуть збережені.

— Ніхто не виселятиме людей. Якщо є такі скарги, дзвоніть на гарячу лінію. Ми обов’язково відреагуємо на всі скарги, — запевняє міністерка.

Підготовка до зими

Декого з переселенців поселили в санаторії літнього типу, де немає належного обігріву. Тож нині постає питання, як ВПО зможуть там перезимувати.

Верещук каже, що людей до холодів переселять в місця з обігрівом, зокрема в заклади освіти. Керівництво ОВА надасть план, куди та кого можна перемістити.

Держава вже витратила понад 17,2 млрд грн на житло для ВПО.

Крім того, уряд зараз спрощує процедуру тендерних закупівель для реконструкції та утеплень гуртожитків. Гроші на це візьмуть з резервного фонду державного бюджету, а також отримають від міжнародних партнерів — UNICEF, ООН тощо.

За словами посадовиці, наразі в Україні 4,5 млн осіб зареєстровані як внутрішньо переміщені. Але фактично їхня кількість сягає 7 млн.

Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід. Понад 500 тисяч людей виїдуть, — каже Верещук.

Дивись, як відбуваються виплати для людей, які зараз перебувають на окупованій території.

А якщо ти нарешті вдома й облік переселенця більше не потрібен, то читай, як скасувати статус ВПО.

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