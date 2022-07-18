Україна

Переселенців виселятимуть зі шкіл? Верещук про ситуацію з ВПО та підготовку до холодів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Липня 2022, 12:00
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