Четыре сотни людей в школьном подвале — история оккупации села Ягодное в Черниговской области

История оккупации села Ягодное на Черниговщине – это 26 дней в школьном подвале, в котором просидели почти четыреста человек. Русские жили в их домах, грабили и убивали. А селяне задыхались от нехватки воздуха и писали на стенах фамилии умерших и убитых.

Село Ягодное полтора месяца назад освободили от российских оккупантов, которые были здесь почти весь март.

Внешне населенный пункт возвращается к жизни, люди что-то чинят и выносят. Однако когда заходишь во дворы домов, в каждом слышишь страшные истории оккупации.

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Когда русские военные вошли в село, его жителей согнали в небольшой подвал местной школы. Около 400 человек провели там 26 дней, за это время погибли 11 человек. Скольких еще расстреляли российские оккупанты — до сих пор неизвестно.

После бесчеловечных условий 86-летний Алексей Иванович едва ходит, его жена Александра говорит: счастье, что вообще выжили. Семейная пара была вдвоем, поддерживали друг друга постоянно.

Оккупанты жили в домах селян, убивали скот и собак, воровали все, что могли вынести. Выходить на улицу люди могли всего раз в день, а если повезет — дважды.

Тех, кто был слишком болен, свозили в дом Людмилы Ивановны. После суток в подвале она вырвалась домой, ей приказали ухаживать за несколькими односельчанами.

Ее старшего сына застрелили в первый день оккупации села, жили в его доме, пока тело лежало во дворе. Младший сын – пропал без вести.

Здесь их пытали и хоронили, скольких – неизвестно.

Оправиться от пережитого тяжело и Александре. Жизнь как будто должна налаживаться, однако пережитый страх не отпускает.

Однако некоторые украинские населенные пункты все еще находятся в оккупации. Читай, что рассказывают люди, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области.