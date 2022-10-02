Без электричества, газа, воды и отопления — как живет освобожденный Изюм

В освобожденном Изюме накануне зимы объявили эвакуацию населения. В городе, который россияне беспощадно бомбили, нет электричества, газа, воды, уничтожена система отопления.

По Изюму Россия выпустила больше всего ракет. Здесь разрушено почти 80% инфраструктуры. Все потому, что в течение месяца оккупанты не могли взять непокорный город.

Поэтому они изо всех сил обстреливали центральные районы — жилые дома, школы и больницы. Значительную часть из них уже невозможно восстановить.

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Кроме того, из-за огромного количества заминирований, которые оставили захватчики, быстро начать ремонт здания не удастся.

В настоящее время в Изюме пытаются срочно восстановить электроэнергию и газоснабжение, однако даже если это удастся сделать, зима будет тяжелой.

При этом из почти 15 тысяч человек, ныне живущих в городе, пока временно переехать согласились только 50.

Несмотря на все разрушения, бесчеловечные условия и отсутствие работы, местные не хотят покидать Изюм и настроены серьезно ждать победы дома. Ведь это их земля, на которой они родились и выросли.

Напомним, когда украинские войска освободили Изюм, то обнаружили страшные находки — камеры пыток и массовые захоронения.

Компания Maxar Technologies сравнила спутниковые снимки территории местного кладбища, снятые в марте и августе 2022 года. Смотри, как прошла эксгумация тел в Изюме.

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