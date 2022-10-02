Вода з криниці, їжа — на вогнищі: Ізюм звільнили, та чи повернеться туди нормальне життя

У звільненому Ізюмі напередодні зими оголосили евакуацію населення. У місті, яке росіяни нещадно бомбардували, немає електрики, газу, води, знищена система опалення.

По Ізюму Росія випустила чи не найбільше ракет. Тут зруйновано майже 80% інфраструктури. Усе тому, що протягом місяця окупанти не могли взяти нескорене місто.

Тож вони з усієї сили обстрілювали центральні райони — житлові будинки, школи та лікарні. Значну частину з них уже неможливо відновити.

Зараз також дивляться

Крім того, через значні замінування, які залишили по собі загарбники, швидко почати ремонтувати будівлі не вдасться.

Нині в Ізюмі намагаються терміново відновити електроенергію та газопостачання, однак навіть якщо це вдасться зробити, зима буде важкою.

При цьому з майже 15 тисяч людей, які нині живуть у місті, поки тимчасово переїхати зголосились лише 50.

Попри всі руйнування, нелюдські умови та відсутність роботи місцеві не хочуть залишати Ізюм та налаштовані серйозно чекати на перемогу вдома. Адже це їхня земля, на якій вони народились і виросли.

Нагадаємо, коли українські війська звільнили Ізюм, то виявили страшні знахідки — камери тортур та масові поховання.

Компанія Maxar Technologies порівняла супутникові знімки території місцевого цвинтаря, зняті в березні та серпні 2022 року. Дивись, як пройшла ексгумація тіл в Ізюмі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!