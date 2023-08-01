Не только давать знания, но и социализировать: как продвигается вступительная кампания и кому рекомендуют выходить на офлайн-обучение

Несмотря на угрозы и эмиграцию, вступительная кампания продолжается. Более 260 тысяч выпускников сдавали мультидисциплинарный тест.

Это на 20% больше, чем в прошлом году. А это значит, что украинские дети и их родители верят в наше образование и выбирают его.

31 июля в Украине завершили прием заявлений абитуриентов в вузы. Через неделю обнародуют рекомендованных на обучение за бюджетные деньги. Далее учебные заведения будут добирать поступающих на контракт.

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В этом году количество мест на некоторые специальности увеличили. Война продиктовала условия.

Добавились места для терапии и реабилитации, ведь украинским героям нужна помощь таких специалистов. Также увеличилось количество мест для социальных работников и психологов, а также рабочих кадров.

Киевский университет имени Шевченко снова вернул себе первенство. В этом году почти 13 тысяч абитуриентов подали заявления. Популярные специальности: право, компьютерные науки, инженерия программного обеспечения.

Традиционно растет количество желающих поступать на психологию и медицину. На специальности, которые являются приоритетными, а это математика, химия, прикладная физика, на контракт можно идти и без результатов НМТ, а по собеседованию и с мотивационным письмом.

Все, кто хочет поступать и в зарубежные вузы, в университете Шевченко предупреждают, что нужно определяться, потому что с сентября планируют максимально перейти на очный формат.

Кроме теоретических и практических знаний, высшее образование должно формировать и социальные компетентности — это способность коммуникировать, работать в команде, принимать решения, — отмечает ректор Киевского университета имени Шевченко Владимир Бугров.

Львовский университет имени Франко и политехника также популярны в этом году. По количеству заявлений они находятся в тройке лидеров.

Сейчас страдают больше всего и от ракет, и от оттока поступающих университеты в прифронтовых городах, поэтому и поступить туда проще.

Формат обучения Минобразования для вузов не выбирает, но рекомендует: где нет угрозы артиллерийских обстрелов, нужно возвращаться в офлайн. Ведь от полной дистанционки качество образования падает.

Также раньше мы рассказывали, почему МОН рекомендует вернуться к очному формату образования.

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