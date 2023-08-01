Не лише давати знання, але й соціалізувати: як просувається вступна кампанія та кому рекомендують виходити на офлайн-навчання

Попри загрози й еміграцію, вступна кампанія триває. Понад 260 тисяч випускників складали мультидисциплінарний тест.

Це на 20% більше, ніж торік, а це означає, що українські діти та їхні батьки вірять у нашу освіту й обирають її.

31 липня в Україні завершили приймання заяв абітурієнтів до вишів. За тиждень оприлюднять рекомендованих на навчання за бюджетні гроші. Далі навчальні заклади добиратимуть вступників на контракт.

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Цьогоріч кількість місць на деякі спеціальності збільшили. Війна продиктувала умови.

Додалися місця на терапію та реабілітацію, адже українським героям потрібна допомога таких фахівців. Також збільшилась кількість місць для соціальних працівників та психологів, а також робітничих кадрів.

Київський університет імені Шевченка знову повернув собі першість. Цьогоріч майже 13 тисяч абітурієнтів подали сюди заяви. Найпопулярніші спеціальності: право, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення.

Традиційно росте кількість охочих вступати на психологію та медицину. На спеціальності, які є пріоритетними, а це математика, хімія, прикладна фізика, на контракт можна йти й без результатів НМТ, а за співбесідою та мотиваційним листом.

Усі, хто хоче вступати й у закордонні виші, в університеті Шевченка попереджають, потрібно визначатися, бо з вересня планують максимально перейти на очний формат.

Крім теоретичних і практичних знань, вища освіта повинна формувати й соціальні компетентності — це здатність комунікувати, працювати в команді, приймати рішення, — зазначає ректор Київського університету імені Шевченка Володимир Бугров.

Львівський університет імені Франка та політехніка так само популярні цьогоріч. За кількістю заяв вони у трійці лідерів.

Наразі страждають найбільше і від ракет, і від відтоку вступників університети у прифронтових містах, тож і вступити туди простіше.

Формат навчання Міносвіти для вишів не обирає, але рекомендує: де немає загрози артилерійських обстрілів, потрібно повертатися в офлайн. Адже якість освіти падає від повної дистанційки.

Також раніше ми розповідали, чому МОН рекомендує повернутися до очного формату освіти.

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