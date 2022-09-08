Как итальянцы помогают украинцам, страдающим от войны — история о людях с большими сердцами

Очередная история о людях с большими сердцами.
Как итальянцы помогают украинцам, страдающим от войны?
Вікна пообщалась украинкой, выехавшей в Милан, и тремя волонтерами, которые расселяют людей и доставляют гуманитарку в горячие точки.
Можно приехать так наугад, всегда на вокзале есть какая-то палатка, где работают волонтеры. Если не нашли, можно подойти к любому человеку в форме и просто сказать на итальянском “Украина” или на английском “Юкрейн”. Поймут и вас туда отведут, — рассказывает украинка Руслана.
Можно приехать так наугад, всегда на вокзале есть какая-то палатка, где работают волонтеры. Если не нашли, можно подойти к любому человеку в форме и просто сказать на итальянском “Украина” или на английском “Юкрейн”. Поймут и вас туда отведут, — рассказывает украинка Руслана.
Возвращает лицо жертвам войны! Смотрите, как хирург-волонтер спасает облик тех, кому чудом удалось выжить.