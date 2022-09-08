Як італійці допомагають українцям, які страждають від війни — історія про людей з великими серцями

Чергова історія про людей з великими серцями.

Як італійці допомагають українцям, які страждають від війни?

Вікна поспілкувалися з українкою, яка виїхала до Мілана, та трьома волонтерами, які розселяють людей та доправляють гуманітарку в гарячі точки.

Можна приїхати отак навмання, завжди на вокзалі є якийсь намет, де працюють волонтери. Якщо не знайшли, можна підійти до будь-якої людини у формі та просто сказати італійською “Україна” або англійською “Юкрейн”. Зрозуміють і вас туди відведуть, — розповідає українка Руслана.

Повертає обличчя жертвам війни? Дивіться, як хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити.