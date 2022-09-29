Партизаны защищают страну во вражеском тылу. Кто они на самом деле и как помогают Украине

Они защищают нашу страну во вражеском тылу. На временно оккупированных территориях. Это украинские партизаны.

Львиную долю их вклада в уничтожение агрессора мы узнаем только после победы.

Россияне наверняка даже не знали, что на юге бывает столь жарко во всех смыслах. В свою очередь, движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день.

Уже известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как горит склад БК в Михайловке.

Эти и многие другие факты свидетельствуют, что враги не могут быть спокойны на захваченной земле.

По словам советника министра Украины по внутренним делам Ростислава Смирнова, огромный вклад в ликвидацию коллаборантов внесли именно участники партизанского движения.

Они сделали так, чтобы представители оккупационных властей и те, кто осмелился с ними сотрудничать – ходили и оглядывались, ожидая неизбежной расплаты.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как украинские партизаны Юга пугают оккупантов.