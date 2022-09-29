Партизани захищають країну у ворожому тилу. Хто вони насправді та як допомагають Україні

Вони боронять нашу країну у ворожому тилу. На тимчасово окупованих територіях. Це — українські партизани.

Про левову частку їхнього вкладу в знищення агресора ми дізнаємося лише після перемоги.

Росіяни напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою, Рух спротиву їм про це філігранно нагадує чи не щодня.

Уже відомо про знищення низки мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає склад БК у Михайлівці.

Ці та багато інших фактів свідчать, що вороги не можуть бути спокійними на загарбаній землі.

За словами радника міністра України з внутрішніх справ Ростислава Смірнова, величезний вклад у ліквідацію колаборантів зробили саме учасники партизанського руху.

Вони зробили так, щоб представники окупаційної влади й ті, хто насмілився з ними співпрацювати — ходили і оглядалися, очікуючи неминучої розплати.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як українські партизани Півдня лякають окупантів.