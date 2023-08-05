Передают “приветы” оккупантам: как проект Sign My Rocket собрал $1,5 млн для ВСУ

Боец с позывным Полосатый сам по специальности электрогазосварщик, но сейчас работает с самоходной установкой Гвоздика.
Это оружие предназначено для уничтожения живой силы, отражает атаки врага и обеспечивает проход в минных полях. Но часто бойцы, которые им управляют, еще и получают заказ послать “письма” оккупантам. Отправляют их обычно 122-миллиметровыми снарядами.
Приветы передают за погибших товарищей. Вот такие подарки, — рассказывает боец с позывным Колобок.
Приветы передают за погибших товарищей. Вот такие подарки, — рассказывает боец с позывным Колобок.
За боевого товарища, за Бучу, за Ирпень, за убитых детей. Просьб много, говорят военные. Однако желание единственное — уничтожить пришедшего на нашу землю врага.
Проект Sign My Rocket волонтеры организации Центр помощи армии создали около года назад. Заказов на подпись за это время поступило уже более 5000, в основном от иностранцев.
Активно заказывают американцы, тоже когда-то просили о подписи парламентарии из Финляндии. Так благодаря надписям на снарядах заработали для ВСУ полтора миллиона долларов.
За донаты, полученные таким образом, Центр помощи армии усиливает наши подразделения автомобилями, Starlink и дронами.
Финансовая грамотность необходима нам не только в военное время, но сейчас доходы граждан уменьшились, и вопрос расходов становится все острее.
Хочешь донатить на ВСУ больше, но не можешь правильно распланировать свои доходы и расходы? Тогда читай, как это сделать по ссылке.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!
Фото: Sign My Rocket