Украина

Передают “приветы” оккупантам: как проект Sign My Rocket собрал $1,5 млн для ВСУ

Ирина Цымбал 05 августа 2023, 15:00

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