Передають “привіти” окупантам: як проект Sign My Rocket зібрав $1,5 млн для ЗСУ

Боєць на псевдо Полосатий сам за фахом електрогазозварювальник, але зараз працює із самохідною установкою Гвоздика.

Ця зброя призначена для знищення живої сили, відбиває атаки ворога та забезпечує прохід у мінних полях. Але часто бійці, які нею керують, ще й отримують замовлення надіслати “листа” окупантам. Відправляють їх зазвичай 122-міліметровими снарядами.

Привіти передають за товаришів, які загинули. Ось такі подарунки, — розповідає боєць на псевдо Колобок.

За бойового товариша, за Бучу, за Ірпінь, за вбитих українських дітей. Прохань багато, кажуть військові. Однак бажання єдине — знищити ворога, який прийшов на нашу землю.

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Проект Sign My Rocket волонтери організації Центр допомоги армії створили близько року тому. Замовлень на підпис за цей час надійшло вже понад 5000, здебільшого — від іноземців.

Активно замовляють американці, також колись просили про підпис парламентарі з Фінляндії. Так завдяки написам на снарядах заробили для ЗСУ півтора мільйона доларів.

За донати, отримані таким чином, Центр допомоги армії підсилює наші підрозділи автівками, Starlink’ами та дронами.

Фінансова грамотність необхідна нам не лише у воєнний час, але зараз доходи громадян зменшилися, тож і питання витрат стає дедалі гостріше.

Хочеш донатити на ЗСУ більше, але не можеш правильно розпланувати свої доходи та витрати? Тоді читай, як це зробити за посиланням.

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Фото: Sign My Rocket