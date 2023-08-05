Україна

Передають “привіти” окупантам: як проект Sign My Rocket зібрав $1,5 млн для ЗСУ

Ірина Цимбал 05 Серпня 2023, 15:00

Більше відео
0:04:58
унікальний одяг для ЗСУ
Краще, аніж мантія-невидимка! Як волонтерки виготовляють унікальний одяг, що маскує навіть від тепловізора
Карта бойових дій в Україні
Ворог приховує свої втрати у крематорії Мелітополя: карта бойових дій в Україні 5 серпня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Боротьба за Мелітопольський та Бердянський напрямки триває: карта бойових дій в Україні 4 серпня в режимі онлайн
0:12:49
тактична медицина
Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій
Дивитись більше

Останні відео
0:05:48
Віктор

Донька досі пише у месенджер, але відповіді вже не буде. Історія сім’ї, яку війна розлучила назавжди
0:03:49
Sign My Rocket
Передають “привіти” окупантам: як проект Sign My Rocket зібрав $1,5 млн для ЗСУ
0:04:58
унікальний одяг для ЗСУ
Краще, аніж мантія-невидимка! Як волонтерки виготовляють унікальний одяг, що маскує навіть від тепловізора
Карта бойових дій в Україні
Ворог приховує свої втрати у крематорії Мелітополя: карта бойових дій в Україні 5 серпня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Боротьба за Мелітопольський та Бердянський напрямки триває: карта бойових дій в Україні 4 серпня в режимі онлайн
0:03:04
Запорізькі волонтери
“Страшно, але що робити?..” Запорізькі волонтери рятують тварин, яких залишили господарі
0:02:55
Табір для незрячих
“Я відчув, як очі згасли…” Як незрячі внаслідок війни люди вчаться адаптуватися до побуту та жити
0:04:37
Михайло Бакалюк: історія бійця про фантомні болі
Наче тисячі ос жалять без перестанку! Історія військового про фантомні болі та лікування
0:12:49
тактична медицина
Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду
За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює
Більше відео
Віктор
Читати далі
Донька досі пише у месенджер, але відповіді вже не буде. Історія сім’ї, яку війна розлучила назавжди
унікальний одяг для ЗСУ
Читати далі
Краще, аніж мантія-невидимка! Як волонтерки виготовляють унікальний одяг, що маскує навіть від тепловізора

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь