Підтримка здоров’я та українських військових водночас! У Черкасах фітнес-зал передає прибуток на ЗСУ

Підтримувати фізичну форму і донатити на ЗСУ. У Черкасах працює фітнес-зал, прибуток з якого йде на ЗСУ та потреби захисників. Відкрила його волонтерка і дружина військового Наталія Носенко за підтримки свого чоловіка. Читай у нашому матеріалі про спортивне волонтерство.

Фітнес-зал, прибуток з якого йде на ЗСУ — детальніше

Кенгоджампінг, стретчинг, функціональне тренування з поєднанням кардіо та силового навантаження, і тай-бо. Черкащанка Анастасія тішиться, що в цьому залі є можливість подбати про своє здоров’я та водночас допомогти нашим захисникам.

Зараз війна, і чимось займатися потрібно, не сидіти вдома. Я і сама доначу, — каже відвідувачка фітнес-залу Анастасія Яременко.

Одне заняття тут коштує 100–160 грн. Увесь дохід від тренувань спрямовують на потреби ЗСУ. Відкрила зал волонтерка та дружина військового Наталія ще до повномасштабної війни. Потім бізнес поставили на паузу.

Три місяці тому спортзал відновив свою роботу, але змінив мету.

Додали тої родзинки, яка мене щодня змушує вставати і йти працювати. Ціль — не заробіток, а благодійна діяльність, — розповідає тренерка та волонтерка Наталія Носенко.

Біля входу в зал — куточок зборів на ЗСУ. Чоловік Наталії, Олександр, підтримав та профінансував ініціативу. 24 лютого він пішов на війну, потім зазнав поранення під Попасною. Після тривалого лікування та реабілітації повернувся на службу.

Нині він на північному напрямку. Олександр каже: хотів мотивувати людей не просто збирати гроші, а й підтримувати себе морально та фізично. За перший місяць роботи вдалося зібрати 5 тис. грн. Вони кажуть, що на шляху до перемоги важливий навіть найменший крок.

Раніше ми розповідали, як хлопчик з етикетки згущеного молока допомагає військовим.

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