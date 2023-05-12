Поддержка здоровья и украинских военных одновременно! В Черкассах фитнес-зал передает прибыль на ВСУ

Поддерживать физическую форму и донатить на ВСУ. В Черкассах работает фитнес-зал, прибыль с которого идет на ВСУ и нужды защитников. Открыла его волонтер и жена военного Наталья Носенко при поддержке своего мужа. Читай в нашем материале о спортивном волонтерстве.

Фитнес-зал, прибыль с которого идет на ВСУ — подробнее

Кенгоджампинг, стретчинг, функциональная тренировка с сочетанием кардио и силовой нагрузки и тай-бо. Черкащанка Анастасия радуется, что в этом зале есть возможность позаботиться о своем здоровье и одновременно помочь нашим защитникам.

Сейчас война, и чем-то заниматься нужно, не сидеть дома. Я и сама доначу, — говорит посетительница фитнес-зала Анастасия Яременко.

Одно занятие здесь стоит 100–160 грн. Весь доход от тренировок отправляется на нужды ВСУ. Открыла зал волонтер и жена военного Наталья еще до полномасштабной войны. Затем бизнес поставили на паузу.

Три месяца назад спортзал возобновил свою работу, но изменил цель.

Добавили изюминку, которая меня ежедневно заставляет вставать и идти работать. Цель — не заработок, а благотворительная деятельность, — рассказывает тренер и волонтер Наталья Носенко.

На входе в зал — уголок сборов на ВСУ. Муж Натальи, Александр, поддержал и профинансировал инициативу. 24 февраля он пошел на войну, затем получил ранение под Попасной. После продолжительного лечения и реабилитации вернулся на службу.

Сейчас он находится на северном направлении. Александр говорит, что хотел мотивировать людей не просто собирать деньги, но и поддерживать себя морально и физически. За первый месяц работы удалось собрать 5 тыс. грн. Они говорят, что на пути к победе важен даже малейший шаг.

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