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Ирина Цымбал 12 мая 2023, 14:00

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Поддержка здоровья и украинских военных одновременно! В Черкассах фитнес-зал передает прибыль на ВСУ
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