Украина

Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов

Виктория Мельник, редактор сайта 28 сентября 2023, 20:00

Больше видео
0:11:52
ІТ-курсы для школьников
Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани
0:04:14
Андріївка
Негде даже украинский флаг установить: эксклюзивные кадры освобождения Андреевки от 3 ОШБр
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 28 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:04:43
обучение пилотов

Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов
0:11:52
ІТ-курсы для школьников
Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Пиратская тактика: почему оккупанты похищают представителей местных властей и что сейчас с мэром Голой Пристани
0:04:14
Андріївка
Негде даже украинский флаг установить: эксклюзивные кадры освобождения Андреевки от 3 ОШБр
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 28 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:37
Віталій Верес
Потерял зрение, но смог преодолеть эти трудности! История 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса
Девайс Супер каса
Фискализация, удобство и сочетание работы терминала — рассказываем, почему девайс СМАРТ КАССА нужен бизнесу в Украине
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На что выделят деньги в 2024 и сколько могут потерять местные громады
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Доказали миру, что украинцы — несокрушимы! Истории военных, завоевавших медали на Играх Непокоренных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 27 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
ІТ-курсы для школьников
Читать дальше
Вместо обычной информатики: будут ли в украинских школах ІТ-курсы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь