Готовиться нужно уже! Эксклюзивные кадры обучения украинских пилотов

Пока собратья овладевают F-16 за границей, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле.

И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины.

Эксклюзивные кадры подготовки новых пилотов F-16 показали в Воздушных Силах Украины.

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— Все мы понимаем, что будущее — за самолетами F-16. Скоро нам их предоставят партнеры, так что готовиться нужно уже, — говорит военный летчик Андрей.

Виртуальные самолеты позволяют готовиться к бою в любую свободную минуту, не привязываясь к внешним факторам.

С помощью такой подготовки летчики, которые затем отправляются в страны партнеров на обучение, сокращают время пребывания там.

Какие условия обучения украинских пилотов на самолетах F-16, раньше мы рассказывали в нашем другом материале.

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