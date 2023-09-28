Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів

Поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі.

І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України.

Ексклюзивні кадри підготовки нових пілотів F-16 показали у Повітряних Силах України.

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— Всі ми розуміємо, що майбутнє — за літаками F-16. Скоро нам їх нададуть партнери, тож готуватися потрібно вже, — каже військовий льотчик Андрій.

Віртуальні літаки дають можливість готуватися до бою у будь-яку вільну хвилину, не прив’язуючись до зовнішніх чинників.

З допомогою такої підготовки льотчики, які потім вирушають до країн партнерів на навчання, скорочують час перебування там.

Які умови навчання українських пілотів на літаках F-16, раніше ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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