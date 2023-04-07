Тренируются и на фронте, и в тылу: как проходят учения ВСУ

Полномасштабная война заставляет наших защитников учиться военному делу на ходу, а инструкторов — быстро придумывать новые тактики и готовить бойцов к реальным боям не только в полях, но и среди городской застройки.

Нынешняя российско-украинская война совсем не похожа на предыдущие, которые переживал мир. Наши защитники анализируют мировой опыт, вспоминают свой, приобретенный во время АТО и ООС, и создают новые эффективные курсы. Штурмовать врага и держать оборону ныне бойцов готовят не только в глубоком тылу, но и у самой линии столкновения.

Перед ними — вражеские позиции в нескольких сотнях метров. Осторожно, но быстро, бойцы пытаются приблизиться к оккупантам. Пока россияне не могут поднять головы из-за работы украинской артиллерии, пехота пытается уничтожить врага.

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Параллельно к бою с другого фланга подключаются пулеметчики. Прикрывая наши штурмовые группы, они устраивают врагу огненный вал. Штурмовики уже почти у окопов россиян.

Занимать враждебные позиции защитники не спешат — по врагу еще работают гранатометчики и пулеметчики. Параллельно для окончательного уничтожения оккупантов летят гранаты.

Приблизительно так выглядит штурм враждебных позиций сейчас в степях Донбасса.

В глубоком тылу также идут учения: бойцы штурмуют враждебные позиции. Правда, у этих защитников совсем другой ландшафт — хорошо укрепленные окопы в лесу. Да и времени на овладение военным делом больше.

Защитники ценят каждую минуту, проведенную на полигоне. Говорят, это реально драгоценное время пытаются использовать с пользой и научиться умело и эффективно уничтожать врага.

Потому что ежесекундно могут получить команду направляться на фронт, а там — любая ошибка может стоить жизни.

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