Україна

Тренуються й на фронті, й у тилу: як проходять навчання ЗСУ

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 07 Квітня 2023, 22:00

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