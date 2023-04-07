Тренуються й на фронті, й у тилу: як проходять навчання ЗСУ

Повномасштабна війна змушує наших оборонців вчитися військової справи на ходу, а інструкторів — швидко вигадувати нові тактики та готувати бійців до реальних боїв не лише в полях, а й серед міської забудови.

Нинішня російсько-українська війна зовсім не схожа на попередні, які точилися у світі. Тож наші захисники аналізують світовий досвід, згадують свій, набутий під час АТО й ООС і створюють нові ефективні курси. Штурмувати ворога і тримати оборону нині бійців готують не лише в глибокому тилу, а й неподалік самої лінії зіткнення.

Перед ними — ворожі позиції за кілька сотень метрів. Обережно, але швидко, бійці намагаються наблизитися до окупантів. Доки росіяни не можуть підняти голови через роботу української артилерії, піхота намагається знищити ворога.

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Паралельно до бою з іншого флангу підключаються кулеметники. Прикриваючи наші штурмові групи, вони влаштовують ворогу вогняний вал. Штурмовики вже майже біля окопів росіян.

Займати ворожі позиції захисники не поспішають — по ворогу ще працюють гранатометники та кулеметники. Паралельно для остаточного знищення окупантів — летять гранати.

Приблизно так виглядає штурм ворожих позицій нині у степах Донбасу.

У глибокому тилу також йдуть навчання: бійці штурмують ворожі позиції. Щоправда, у цих захисників зовсім інший ландшафт — мають добре укріплені окопи у лісі. Та й часу на опанування військової справи є більше.

Захисники цінують кожну хвилину, проведену на полігоні. Кажуть, цей реально дорогоцінний час намагаються використати з користю і навчитися вправно й ефективно знищувати ворога.

Бо щомиті можуть отримати команду рушати на фронт, а там — будь-яка помилка може коштувати життя.

Читати на тему Ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі — Наталя Гуменюк про успіхи ЗСУ в Миколаївській області Українські захисники мають суттєві успіхи в Миколаївській області та потіснили росіян з Кінбурнської коси.

А як просуваються справи на фронті та де ЗСУ вже потіснили ворога, можна побачити на актуальній карті бойових дій в Україні.

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