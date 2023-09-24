От такого оружия трясутся руки! Как учат огнеметчиков в Украине — тонкости работы и впечатления военных

Украинские защитники в Донецкой области отработали стрельбу из отечественного огнемета РПО-16. Инструктор рассказала Военному телевидению Украины подробнее об обучении огнеметчиков, их впечатлениях от стрельбы и назначении оружия.

Как происходит обучение огнеметчиков в Украине: тонкости и впечатления

В день учений военные работали на расстоянии 400 м. Инструктор Юлия говорит, что большинство военных справились прекрасно, но влияет волнение, поэтому у некоторых был недолет. Стрелять из огнемета страшно только первый раз.

Ты не знаешь, какой звук услышишь. Но мой первый выстрел был в цель, когда я попала, подумала: это все? Это был интересный опыт, было не так страшно, — рассказывает инструктор.

РПО-16 — украинский огнемет с термобарическим боеприпасом, прицельная дальность которого 600 м. Такое оружие предназначено для поражения скоплений живой силы врага, легкобронированной техники, пулеметных расчетов. Можно использовать в траншеях для зачистки.

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Огнеметчик с позывным Каспер говорит, что каждый раз, когда берешь такое оружие, руки трясутся. А от первого выстрела закладывает уши. Военные рассказывают, что на учениях узнают много новой информации.

Курсантам, которые собираются пройти обучение на огнеметчика, Юлия говорит, это несложно. К примеру приводит себя, ведь она тоже стреляет и учит этому наших защитников.

Я знаю, как с этим работать, если смогла я — то смогут все, лишь бы было желание, — делится инструктор по стрельбе из огнемета Юлия.

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