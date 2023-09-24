Від такої зброї трусяться руки! Як навчають вогнеметників в Україні — тонкощі роботи та враження військових

Українські захисники на Донеччині відпрацювали стрільбу з вітчизняного вогнемета РПВ-16. Інструкторка розповіла Військовому телебаченню України детальніше про навчання вогнеметників, їхні враження від стрільби та призначення зброї.

Як відбувається навчання вогнеметників в Україні: тонкощі та враження

У день навчань військові працювали на відстані 400 м. Інструкторка Юлія каже, більшість військових впоралися чудово, але впливає хвилювання, тому в деяких був недоліт. Стріляти з вогнемета страшно тільки вперше.

Ти не знаєш, який звук почуєш. Але мій перший постріл був у ціль, коли я влучила, подумала: це все? Це був цікавий досвід, було не так страшно, — розповідає інструкторка.

РПВ-16 — український вогнемет з термобаричним боєприпасом, прицільна дальність якого 600 м. Така зброя призначена для ураження скупчень живої сили ворога, легкоброньованої техніки, кулеметних розрахунків. Можна використовувати у траншеях для зачистки.

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Вогнеметник на псевдо Каспер каже, щоразу, коли береш таку зброю, руки трусяться. А від першого пострілу закладає вуха. Військові кажуть, з навчань дізнаються багато нової інформації.

Курсантам, які збираються пройти навчання на вогнеметника, Юлія розповідає, це нескладно. До прикладу наводить себе, адже вона також стріляє та навчає цього наших захисників.

Я знаю як із цим працювати, якщо змогла я — то зможуть усі, аби лише було бажання, — ділиться інструкторка зі стрільби з вогнемета Юлія.

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