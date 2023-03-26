У медиков свой бой — за жизнь: как врачи спасают военных на передовой

Военные медики сейчас на передовой делают невероятное. Под взрывами вражеских снарядов, в круглосуточном режиме, они возвращают к жизни наших защитников.

В стабилизационных пунктах их работа не останавливается ни на мгновение и похожа на сплошной конвейер. Не успели стабилизировать одного бойца, как на столе уже другой.

У медиков постоянно идет свой бой — под звуки Ураганов и Градов они вытягивают из того мира украинских защитников.

Сейчас также смотрят

Большинство травм — это осколочные ранения головы, грудной клетки, магистральных сосудов, — рассказывает врач Дмитрий.

Число раненых зависит от ситуации на фронте. Чем интенсивнее бои, тем больше работы у медиков. Врачи стараются не только стабилизировать физическое состояние раненых бойцов, но и приободрить их и дать надежду на выздоровление и возвращение к полноценной жизни.

Благодаря современной реабилитации люди, потерявшие конечности, могут достаточно быстро снова стать на ноги. Смотри, как делают протезы для украинских военных.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!