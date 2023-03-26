Украина

У медиков свой бой — за жизнь: как врачи спасают военных на передовой

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 26 марта 2023, 19:30

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Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Еще недавно была тыловой, а теперь прифронтовая — репортаж из Константиновки
Карта бойових дій в Україні
16 ударов украинской авиации по оккупантам и уничтоженные Шахед и Ланцет: карта боевых действий в Украине 25 марта
Больше видео
Історії адаптації бійців
Читать дальше
С фронта возвращаются совсем другие люди… Истории адаптации бойцов к гражданской жизни
Сергій Дмітрієв
Читать дальше
Храм — это люди: военный капеллан Сергей Дмитриев о работе на фронте и собственной миссии

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