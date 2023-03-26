У медиків свій бій — за життя: як лікарі рятують військових на передовій

Військові медики нині на передовій роблять неймовірне. Під вибухами ворожих снарядів, у цілодобовому режимі вони повертають до життя наших оборонців.

У стабілізаційних пунктах їхня робота не зупиняється ні на мить та схожа на суцільний конвеєр. Не встигли стабілізувати одного бійця, як на столі вже інший.

У медиків постійно йде свій бій — під звуки Ураганів та Градів вони витягують з того світу українських оборонців.

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Більшість травм — це осколкові поранення голови, грудної клітини, магістральних судин, — розповідає лікар Дмитро.

Кількість поранених залежить від ситуації на фронті. Чим інтенсивніші бої, тим більше роботи в медиків. Лікарі намагаються не лише стабілізувати фізичний стан поранених бійців, але й підбадьорити та дати надію на одужання та повернення до повноцінного життя.

Завдяки сучасній реабілітації люди, які втратили кінцівки, можуть досить швидко знову стати на ноги. Дивись, як роблять протези для українських військових.

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