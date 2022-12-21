Сотни попаданий по мирным домам! Как оккупанты ежедневно уничтожают несокрушимый Николаев

Николаев с начала войны почти каждый день обстреливали оккупанты. Российские военные беспощадно били ракетами С-300, кассетными снарядами, целили крылатыми ракетами.

В городе не осталось ни одного района, куда бы ни прилетали вражеские снаряды. Сотни попаданий по мирным домам, больницам, школам, магазинам.

В университет попала ракета С-300, полностью уничтожившая все здание. Мы его так по-доброму называли старым корпусом, но сейчас здесь одни руины, — рассказывает директор лицея Наталья Боярская.

В этом году в городе новогодняя елка необычная — елка несокрушимости, вся из маскировочных сеток. Закрывает собой памятник Святому Николаю, в 10 м от которого также произошел сильный обстрел.

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Сейчас после освобождения Херсона обстрелов стало меньше. Николаев понемногу оживает, но от страшных обстрелов осталось очень много шрамов. Более подробно — смотри в видео.

Предлагаем посмотреть и вспомнить, как пострадала облгосадминистрация в Николаеве.

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