Украина

Сотни попаданий по мирным домам! Как оккупанты ежедневно уничтожают несокрушимый Николаев

Луиза Еремина 21 декабря 2022, 22:00

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