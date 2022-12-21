Сотні влучань по мирних будинках! Як окупанти щодня знищують незламний Миколаїв

Миколаїв від початку великої війни майже щоденно обстрілювали окупанти. Російські військові нещадно гатили ракетами С-300, касетними снарядами, цілили крилатими ракетами.

У місті не залишилось жодного району, куди б не прилітали ворожі снаряди. Сотні влучань по мирних будинках, лікарнях, школах, крамницях та адмінбудівлях.

В університет влучила ракета С-300, яка повністю знищила всю будівлю. Ми його так по-доброму називали старим корпусом, але зараз тут одні руїни, — розповідає директорка ліцею Наталія Боярська.

Цьогоріч у місті новорічна ялинка незвична — ялинка незламності, вся із маскувальних сіток. Закриває собою пам’ятник Святому Миколаю, за 10 м від якого також стався сильний обстріл.

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Зараз після звільнення Херсона обстрілів поменшало. Миколаїв потроху оживає, та від страшних обстрілів залишилося дуже багато шрамів. Докладніше — дивись у відео.

Пропонуємо подивитись та згадати, як постраждала облдержадміністрація у Миколаєві.

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