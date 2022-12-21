Україна

Сотні влучань по мирних будинках! Як окупанти щодня знищують незламний Миколаїв

Луїза Єрьоміна 21 Грудня 2022, 22:00

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