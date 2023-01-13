Так становятся воинами: как тренируются военные Вооруженных сил Украины

Украинские военные даже в условиях тяжелых боевых действий продолжают учиться и передавать опыт молодым бойцам. Ведь необходимо как можно лучше подготовить новичков к ведению войны. А для этого нужно отработать разные моменты. Журналист Военного телевидения Константин Богатырев узнал, как тренируются военные Вооруженных сил Украины.

Как тренируются военные Вооруженных сил Украины

Как подготовить военнослужащего к реальным боевым действиям? Ответ знают бойцы 72-й бригады, которые даже из необстрелянного армейца способны сделать настоящего воина-штурмовика.

Все начинается с самого простого. Кроме участников боевых действий здесь тренируются и те, кому только предстоит оказаться на поле боя.

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Инструкторы относятся к подготовке крайне серьезно и отмечают, что полученные знания позволят военным уверенно действовать как во время обороны, так и во время штурма даже в городских условиях.

Мы работаем колонной во время штурма в узконаправленных местах, в городских условиях. Там ограничена видимость, и только при таком взаимодействии мы можем корректно работать, — говорит военный с позывным Мороз.

Отработка различных тактик боевых действий формирует у военных незаурядную стрессоустойчивость. Для лучшего эффекта используется военная техника, под прикрытием которой парни выдвигаются на штурм враждебных позиций.

Нюансов такой работы множество — от потери связи с командиром до быстрого израсходования боекомплекта, поэтому инструкторы призывают ни в коем случае не действовать в одиночку.

На этой войне главное никогда не быть одному. Если ты видишь, что ты вышел в поле и ты один, тебе нужно двигаться вперед, хватаешь собрата и идете вперед, — говорит военный с позывным Бармен.

Военные должны работать как один организм, так что тренируется подразделение дважды в неделю. Как отмечают сами бойцы, такой опыт трудно переоценить, а мастерство выполнения различных упражнений поднимает боевой дух и вселяет решительность для любого развития событий на поле боя.

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