Так стають воїнами: як тренуються військові Збройних сил України

Українські військові навіть в умовах важких бойових дій продовжують навчатися і передавати досвід молодим бійцям. Адже необхідно якнайкраще підготувати новачків до ведення війни. А для цього потрібно відпрацювати різні моменти. Журналіст Військового телебачення Костянтин Богатирьов дізнався, як тренуються військові Збройних сил України.
Як підготувати військовослужбовця до реальних бойових дій? Відповідь знають бійці 72-ї бригади, які навіть із необстріляного армійця здатні зробити справжнього воїна-штурмовика.
Усе починається з найпростішого. Окрім учасників бойових дій, тут тренуються й ті, кому тільки доведеться опинитися на полі бою. Тож інструктори ставляться до підготовки вкрай серйозно та зазначають, що отримані знання дозволять військовим впевнено діяти як під час оборони, так і під час штурму навіть у міських умовах.
Ми працюємо колоною під час штурму у вузькоспрямованих місцях, в міських умовах. Там обмежена видимість, і тільки за такої взаємодії ми можемо коректно працювати, — каже військовий на псевдо Мороз.
Ми працюємо колоною під час штурму у вузькоспрямованих місцях, в міських умовах. Там обмежена видимість, і тільки за такої взаємодії ми можемо коректно працювати, — каже військовий на псевдо Мороз.
Відпрацювання різних тактик бойових дій формує у військових неабияку стресостійкість. Для кращого ефекту застосовується військова техніка, під прикриттям якої хлопці висуваються на штурм ворожих позицій.
Нюансів такої роботи безліч — від втрати зв‘язку з командиром до швидкого закінчення боєкомплекту, тому інструктори закликають в жодному разі не діяти поодинці.
На цій війні головне ніколи не бути одному. Якщо ти бачиш, що ти вийшов в поле і ти один, тобі потрібно рухатись вперед, хапаєш побратима і йдете вперед, — каже військовий на псевдо Бармен.
На цій війні головне ніколи не бути одному. Якщо ти бачиш, що ти вийшов в поле і ти один, тобі потрібно рухатись вперед, хапаєш побратима і йдете вперед, — каже військовий на псевдо Бармен.
Військові повинні працювати як один організм, тож тренується підрозділ двічі на тиждень. Як зазначають самі бійці, такий досвід важко переоцінити, а майстерність виконання різних вправ підіймає бойовий дух та вселяє рішучість за будь-якого розвитку подій на полі бою.
Раніше ми розповідали, що зараз відбувається на Донбасі.
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