Так стають воїнами: як тренуються військові Збройних сил України

Українські військові навіть в умовах важких бойових дій продовжують навчатися і передавати досвід молодим бійцям. Адже необхідно якнайкраще підготувати новачків до ведення війни. А для цього потрібно відпрацювати різні моменти. Журналіст Військового телебачення Костянтин Богатирьов дізнався, як тренуються військові Збройних сил України.

Як тренуються військові Збройних сил України

Як підготувати військовослужбовця до реальних бойових дій? Відповідь знають бійці 72-ї бригади, які навіть із необстріляного армійця здатні зробити справжнього воїна-штурмовика.

Усе починається з найпростішого. Окрім учасників бойових дій, тут тренуються й ті, кому тільки доведеться опинитися на полі бою. Тож інструктори ставляться до підготовки вкрай серйозно та зазначають, що отримані знання дозволять військовим впевнено діяти як під час оборони, так і під час штурму навіть у міських умовах.

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Ми працюємо колоною під час штурму у вузькоспрямованих місцях, в міських умовах. Там обмежена видимість, і тільки за такої взаємодії ми можемо коректно працювати, — каже військовий на псевдо Мороз.

Відпрацювання різних тактик бойових дій формує у військових неабияку стресостійкість. Для кращого ефекту застосовується військова техніка, під прикриттям якої хлопці висуваються на штурм ворожих позицій.

Нюансів такої роботи безліч — від втрати зв‘язку з командиром до швидкого закінчення боєкомплекту, тому інструктори закликають в жодному разі не діяти поодинці.

На цій війні головне ніколи не бути одному. Якщо ти бачиш, що ти вийшов в поле і ти один, тобі потрібно рухатись вперед, хапаєш побратима і йдете вперед, — каже військовий на псевдо Бармен.

Військові повинні працювати як один організм, тож тренується підрозділ двічі на тиждень. Як зазначають самі бійці, такий досвід важко переоцінити, а майстерність виконання різних вправ підіймає бойовий дух та вселяє рішучість за будь-якого розвитку подій на полі бою.

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