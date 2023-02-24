Уничтожили на 90%: как выживают поселки и города на Донбассе в течение года большой войны

Донбасс, в который вкладывали миллионы долларов инвестиций, за год полномасштабной войны превратился в руины. Развитию Восточного региона Путин и его прихвостни могли только завидовать.

Новые дороги, дома, современные зоны отдыха, реконструированные учебные заведения, садики, больницы — все это было безжалостно, с сатанинской жестокостью стерто с лица земли.

Тысячи людей уже не вернуть, а почти миллион жителей Луганской и Донецкой области осталось без домов. Как за год полномасштабной войны изменился Донбасс и как сейчас живут его жители — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Как война изменила Донбасс

— Частица Попасной всегда со мной. Это центральная площадь Попасной, которую уничтожили, — вспоминает переселенка Галина Олейник.

Так выглядит настоящее лицо “русского мира” — за год полномасштабной войны сотни населенных пунктов Донецкой и Луганской областей превратились в безлюдные руины. Это освобождение Донбасса по сценарию московского диктатора.

Бахмут — один из самых комфортных городов восточной Украины до войны. Еще год назад здесь проживало более восьмидесяти тысяч человек, с приближением россиян к городу 90% жителей были вынуждены покинуть свои квартиры.

В медицинский пункт в Бахмуте ежедневно поступают раненые гражданские. Сегодня в городе, как говорит Елена, тихо, поэтому приходят в основном пенсионеры за лекарствами.

— Война научила нас быть и эндокринологами, и хирургами, и кем только мы не были. Мы на себя взяли ответственность и помогаем людям, чем можем, — говорит один из трех врачей, что не покинула город.

По профессии Елена фтизиатр, но война превратила женщину в универсального специалиста. Каждый день она, живя под обстрелами, видит ужасающие увечья. Но уехать из города не готова.

Пока здесь Украина, пока здесь население, которому нужна помощь, я буду здесь. Я считаю, что последними должны покинуть город врачи, нельзя оставлять людей без помощи.

Елена фактически живет на работе, в городе уже полгода нет коммуникаций. Ежедневные российские обстрелы и бомбежки разрушают Бахмут целыми кварталами. Россияне уничтожили все выстроенное за последние годы. Несмотря на все, женщина к войне приспособилась, труднее всего для нее — разлука с дочерью.

Старейший город Донбасса, центр соляной промышленности Украины сейчас — в основном руины, по которым россияне ежеминутно бьют из всего имеющегося вооружения. Никакого уцелевшего здания! Ни одного жителя.

Лина Химочко работала учительницей иностранного языка. Женщина до сих пор не может поверить, что ее Марьинки больше не существует.

— Мы и не мечтали о таком, о таких капитальных ремонтах, о современном оборудовании в школе. Наш город до войны был очень хорош. Но, к сожалению, сейчас все это разрушено, — рассказывает она.

Бои за Марьинку продолжаются до сих пор, ВСУ не собираются отступать. На руинах города — ежедневные бои в тяжелейших условиях. Сейчас чуть ли не каждый прифронтовый городок Донбасса — выжженная земля.

Смотреть на это больно, потому что до войны сюда инвестировали миллионы. Только за год до войны на Донбассе построили почти 200 километров дорог, возвели десятки мостов. Новые школы, спортплощадки, велодорожки. Даже в деревнях старые остановки транспорта заменили.

Галина Попрядыкина рассказывает, что россияне умышленно были по жилым домам.

Мы видели каждый дом, в который они попадали, они горели. У меня по соседству дом сгорел за полтора часа. Мы спасали людей оттуда, подъезжали, забирали их, чтобы спасти. А у моего дома лежал солдат, всего 20 лет.

Галина с первого дня войны помогала украинским военнослужащим. Приютила защитников в подвале своего дома и готовила им еду.

Впрочем, в начале мая, не имея успеха на поле боя, россияне не только из артиллерии, но и из авиации начали равнять Великую Новоселку с землей, поэтому местных силой эвакуировали.

Она терпеливо ждет момента, когда воины ей позволят вернуться домой. А там уже, пусть и на развалинах, женщина будет ждать победы.

Луганск: как война изменила жизнь жителей

Вместе с Донбассом россияне выжигают и Луганскую область. Первый город области, остановивший оккупантов, оказалось Рубежное. Россияне с огромным преимуществом в живой силе и технике сначала разрушили все объекты гражданской инфраструктуры, затем начали уничтожать жилые дома.

Рубежное для оккупантов стало ловушкой — там погибли тысячи россиян. Город они брали более двух месяцев, тогда как 70% всей Луганской области россияне оккупировали в первые дни войны без боя.

— В начале было очень тяжело, у нас почти не было нормального оружия, не было нормальной артиллерии, не было гранатометов, мы держались исключительно на героизме каждого бойца. Это реально! Это четыре с половиной месяца всей обороны Луганской области, — говорит председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из Луганской области за год войны вынужденно эвакуировано более 300 тысяч человек. Большинству некуда возвращаться.

Если взять города, державшие оборону: Попасной не существует, Новотошковка разбита, Тошковское разбито полностью. Рубежное и Северодонецк — 90% домов обстреляны.

Больше всего из городов Луганской области пострадала когда-то 20-тысячная Попасная. Населённые пункты Востока, которые год назад пришла спасать Россия, превратились в руины.

Вчера современные города сейчас — в разрухе и безвластии. Тысячи человек погибли, почти миллион жителей Донбасса без жилья. Часть Донбасса и Луганской области до сих пор временно оккупирована, но и туда совсем скоро придет украинская армия.

Вместе с тем из опасных участков все еще можно эвакуироваться. Как проходит эвакуация из Двуречой, мы рассказывали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!