Это могла быть их последняя миссия! Первое видео бесстрашного десанта, который прорвался к бойцам Азова

Это звезда летит или супермен? Нет, это не кино, не боевик, не супергеройская серия, это история о наших бесстрашных пилотах вертолетов, которые доставляли помощь бойцам Азова в Мариуполе.

Кажется, мы уже наизусть знаем, какой была оборона отважного города его защитниками. Однако появляются все новые и новые детали, которые вызывают мурашки по телу. Как переживали сами защитники все эти долгие, как десятилетия, дни, нам еще предстоит узнать.

Однако каждая минимально обнадеживающая новость давала нам веру и силы на следующий день. Одной из таких историй стала спецоперация, проведенная экипажами вертолетов. Они смогли прорваться в окруженный Мариуполь и доставить помощь украинским воинам.

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Как рассказывал первый командир и сооснователь полка Азов Андрей Белецкий, такие операции не проводились даже в американских боевиках. Поскольку кто еще согласится входить на более сотню километров в окружение противника?

Даже в фильмах другим не хватило бы силы духа пойти на такой риск. А здесь обычный профессионализм и героизм украинских пилотов.

Они летели, ясно понимая, что вероятность (погибнуть — ред.) просто огромная. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши, — подчеркнул основатель Азова.

Во время блокады Мариуполя российскими войсками защитникам города военными вертолетами Ми-8 доставляли необходимое снаряжение, еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. В общей сложности было более пяти таких миссий на глубину более 100 км.

Операцию проводили специалисты ГУР Минобороны и полк Азов.

Как пишет советник городского головы Мариуполя, мы все в безвозмездном долгу у гарнизона несокрушимого города и ВСУ. Однако сейчас украинские герои находятся во вражеском плену после долгого и сложного этапа эвакуации военных из Азовстали.

Пока было всего несколько звонков от бойцов своим семьям, чему способствовала третья сторона (Красный Крест). Именно она сейчас выступает гарантом безопасности для украинских военных. Читай, что рассказали пленные бойцы из Азовстали своим семьям.