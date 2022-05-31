Украина

Это могла быть их последняя миссия! Первое видео бесстрашного десанта, который прорвался к бойцам Азова

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 мая 2022, 15:00
Перше відео безстрашного десанту, що доправив підмогу бійцям Азову

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