Україна

Це могла бути їхня остання місія! Перше відео безстрашного десанту, що проривався до бійців Азова

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Травня 2022, 15:00
Перше відео безстрашного десанту, що доправив підмогу бійцям Азову

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