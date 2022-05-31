Це зірка падає чи супермен летить? Ні, це не кіно, не бойовик, не супергеройська серія, то історія про наших безстрашних пілотів гелікоптерів, які доставляли підмогу бійцям Азова в Маріуполі.

Здається, ми вже напам’ять знаємо, якою була оборона відважного міста його захисниками. Однак з’являються все нові й нові деталі, що доводять до мурах по тілу. Як переживали всі ці довгі, як десятиліття, дні самі оборонці, нам ще належить дізнатись.

Проте кожна мінімально обнадійлива новина давала нам віру та сили на наступний день. Однією з таких історій стала спецоперація, яку здійснили екіпажі вертольотів. Вони змогли прорватися в оточений Маріуполь та доставити підмогу українським воїнам.

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Як розповідав перший командир та співзасновник полку Азов Андрій Білецький, таких операцій не проводили навіть в американських бойовиках. Бо хто ще погодиться входити на більш ніж сотню кілометрів в оточення противника?

Навіть у фільмах іншим не стало б духу піти на такий ризик. А тут звичайна професійність та героїзм українських пілотів.

Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути — ред.) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші, — наголосив засновник Азова.

Під час блокади російськими військами Маріуполя до захисників міста військовими гелікоптерами Мі-8 доставляли необхідне спорядження, їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Загалом було понад п’ять таких місій на глибину більш ніж 100 км.

Як це відбувалось — дивись у відео:

Операцію проводили спеціалісти ГУР Міноборони та полк Азов.

Як пише радник міського голови Маріуполя, ми всі у невідплатному боргу у гарнізону незламного міста та ЗСУ. Однак зараз українські герої у ворожому полоні після довгого й складного етапу евакуації їх з Азовсталі.

Наразі було лише кілька дзвінків від бійців своїм родинам, чому сприяла третя сторона (Червоний Хрест). Саме вона наразі виступає гарантом безпеки для українських військових. Читай, що розповіли полонені бійці з Азовсталі своїм родинам.