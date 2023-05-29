Украина без мусора: в Киеве открыли современную сортировочную станцию — как ею пользоваться

В Украине становится все более популярной тема сохранения ресурсов и бережного отношения к природе. В Киеве открыли первую сортировочную капсулу нового образца, где можно комфортно и технологически сдавать сортированный мусор.

По сути, это министанция, которую можно разместить даже во дворе. Открыли ее по инициативе социального проекта Украины без мусора, который внедряет культуру сортировки бытовых отходов в Украине и их дальнейшую переработку.

Чистое пространство с кондиционированием и приватным доступом. Рядом парковка, кафе и уютная зеленая зона с беседками. Именно такой вид выглядит новейшая сортировочная капсула, которая находится в центре столицы.

Основатели стремились показать, что сортировка мусора может быть приятной и комфортной.

Наша идея в том, чтобы люди начали интересоваться сортировкой мусора и делали это с комфортом, — говорит экоактивистка и основательница ГО Украина без мусора Евгения Аратовская.

Создать инновационное пространство основателей вдохновили украинцы. Евгения добавляет, что 80% населения Украины либо сортируют мусор, либо уже готовы этим заняться. Потому появилось понимание, что для этих людей нужно создать необходимые условия.

Авторы проекта приложили усилия, чтобы процесс сортировки мусора был максимально удобным. Попасть в капсулу можно только по персональному доступу — через специальное мобильное приложение.

Чтобы использовать приложение, нужно стать участником объединения No Waste Club. Для этого следует заполнить форму в соцсетях проекта Украины без мусора и уплатить членский взнос — 250 грн. в месяц.

На каждой министанции можно встать до 25 видов мусора. В пространстве самообслуживания. Впрочем, разработчики убеждены, отсутствие консультантов — не проблема. Ведь украинцы уже не первый год усовершенствуют свой сортировочный уровень. Но внутри есть подсказки для посетителей.

В конструкции капсулы разработчики тоже воплотили принцип безотходных технологий. Министанция — это переоборудованный морской контейнер, а для дизайна внутри использовали материал из переработанного пластика. Такие пространства смело можно устанавливать на территории жилых комплексов и бизнес-центров, чтобы сделать жизнь украинцев более удобной и экологичной.

У тебя еще нет экологических привычек? Тогда читай, почему сортировать мусор — это не так уж сложно.

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