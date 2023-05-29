Украина

Украина без мусора: в Киеве открыли современную сортировочную станцию — как ею пользоваться

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 29 мая 2023, 21:00

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