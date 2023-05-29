Україна без сміття: у Києві відкрили сучасну сортувальну станцію — як нею користуватись

В Україні стає дедалі популярнішою тема збереження ресурсів та дбайливого ставлення до природи. У Києві відкрили першу сортувальну капсулу нового зразка, де можна комфортно і технологічно здавати сортоване сміття.

По суті це міністанція, яку можна розмістити навіть у дворі. Відкрили її за ініціативи соціального проекту Україна без сміття, що впроваджує культуру сортування побутових відходів в Україні та їх подальшу переробку.

Чистий простір із кондиціонуванням та приватним доступом. Поруч паркувальний майданчик, кав’ярні та затишна зелена зона з альтанками. Саме такий вигляд має новітня сортувальна капсула, що знаходиться у середмісті столиці.

Засновники прагнули показати, що сортування сміття може бути приємним і комфортним.

Наша ідея в тому, щоб люди почали цікавитися сортуванням сміття і робили це з комфортом, — говорить екоактивістка та засновниця ГО Україна без сміття Євгенія Аратовська.

Створити інноваційний простір засновників надихнули самі українці. Євгенія додає, що 80% населення України або сортують сміття, або вже готові цим зайнятись. Тому з’явилось розуміння, що для цих людей потрібно створити необхідні умови.

Автори проекту доклали зусиль, аби процес сортування сміття був максимально зручним. Потрапити до капсули можна тільки за персональним доступом — через спеціальний мобільний застосунок.

Щоб скористатися застосунком — потрібно стати учасником об’єднання No Waste Club. Для цього слід заповнити форму у соцмережах проекту Україна без сміття та сплатити членський внесок — 250 грн на місяць.

На кожній міністанції можна стати до 25 видів сміття. У просторі самообслуговування. Втім розробники переконані, відсутність консультантів — не проблема. Адже українці вже не перший рік удосконалюють свій сортувальний рівень. Але всередині є підказки для відвідувачів.

У конструкції капсули розробники теж втілили принцип безвідходних технологій. Міністанція — це переобладнаний морський контейнер, а ля дизайну всередині використали матеріал з переробленого пластику. Такі простори сміливо можна встановлювати на території житлових комплексів та бізнес-центрів, аби зробити життя українців зручнішим та екологічнішим.

Ще не маєш екологічних звичок? Тоді читай, чому сортувати сміття — це не так вже й складно.

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