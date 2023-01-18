Я не знаю, как мы выжили. Очевидица атаки по Запорожью едва сдерживает слезы

Российские изверги снова ударили ракетой С-300 по Запорожью.
Взрыв произошел в центре в ночь на понедельник посреди жилых домов. Повреждены около 15 пятиэтажек.
Девять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения. Жительница Запорожья Анна Рыбальченко одна из пострадавших от атаки россиян.
Я не знаю, как мы остались в живых. У меня вообще нет дома. У меня нет стены, стена упала на моих детей. Но, слава Богу, все хорошо, — говорит Анна
Я не знаю, как мы остались в живых. У меня вообще нет дома. У меня нет стены, стена упала на моих детей. Но, слава Богу, все хорошо, — говорит Анна
Две ее дочери, 10 и 18 лет, в шоковом состоянии у знакомых. Сама Анна отделалась синяками.
Женщина за мгновение потеряла все, что наживала годами. Сдерживая слезы, просила спасателей выбрасывать остатки быта в окно.
Напомним, что ранее мы рассказывали о характеристиках ракеты Кинжал и опасности от них.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!