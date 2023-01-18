Я не знаю, как мы выжили. Очевидица атаки по Запорожью едва сдерживает слезы

Российские изверги снова ударили ракетой С-300 по Запорожью.

Взрыв произошел в центре в ночь на понедельник посреди жилых домов. Повреждены около 15 пятиэтажек.

Девять мирных жителей, среди которых трое детей, получили ранения. Жительница Запорожья Анна Рыбальченко одна из пострадавших от атаки россиян.

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Я не знаю, как мы остались в живых. У меня вообще нет дома. У меня нет стены, стена упала на моих детей. Но, слава Богу, все хорошо, — говорит Анна

Две ее дочери, 10 и 18 лет, в шоковом состоянии у знакомых. Сама Анна отделалась синяками.

Женщина за мгновение потеряла все, что наживала годами. Сдерживая слезы, просила спасателей выбрасывать остатки быта в окно.

Напомним, что ранее мы рассказывали о характеристиках ракеты Кинжал и опасности от них.