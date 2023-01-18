Я не знаю, як ми вижили. Очевидиця атаки по Запоріжжю ледь стримує сльози

Російські нелюди знову вгатили ракетою С-300 по Запоріжжю.
Вибухнуло у середмісті проти ночі понеділка посеред житлових будинків. Пошкоджено близько 15 п’ятиповерхівок.
Дев’ять мирних мешканців, серед яких троє дітей, зазнали поранень. Жителька Запоріжжя Ганна Рибальченко одна з постраждалих від атаки росіян.
Я не знаю, як ми живі лишилися. У мене взагалі немає дому. У мене немає стіни, стіна впала на моїх дітей. Але, дякувати Богу, все добре, — каже Ганна.
Я не знаю, як ми живі лишилися. У мене взагалі немає дому. У мене немає стіни, стіна впала на моїх дітей. Але, дякувати Богу, все добре, — каже Ганна.
Дві її доньки, 10 та 18 років, нині у шоковому стані в знайомих. Сама Ганна відбулася синцями.
Пані Ганна за мить втратила геть усе, що наживала роками. Стримуючи сльози, просила рятувальників викидати рештки побуту у вікно.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про характеристики ракети Кинджал і небезпеку від них.
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