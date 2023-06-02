Врагу осталось недолго: военные о ситуации в Донецкой области

В течение последней недели россияне все больше обстреливают Торецк и Нью-Йорк в Донецкой области. Не имея ни малейшего успеха по всей линии фронта на поле боя, оккупанты равняют восточный регион с землей.

Бойцы 24 ОМБр им. Короля Данила говорят: нельзя дать врагу возможности окопаться и продвинуться вперед в этом направлении.

Россияне бьют из минометов по нашей пехоте, запускают ракеты по гражданским. Вместе с тем, бойцы говорят: очень часто такие ракеты и снаряды прилетают, но не разрываются.

Ночью оккупанты подтягивают свою артиллерию и бьют из неё. Но военные верят: врагу ещё недолго осталось. А ВСУ только ждут приказа идти вперед.

Какая ситуация на фронте сейчас и какие настроения преобладают в рядах оккупантов, можно узнать с актуальной карты боевых действий в Украине.

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