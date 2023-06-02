Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині

Впродовж останнього тижня росіяни дедалі більше обстрілюють Торецьк та Нью-Йорк на Донеччині. Не маючи жодного успіху по всій лінії фронту на полі бою, окупанти рівняють східний регіон із землею.

Бійці 24 ОМБр ім. Короля Данила кажуть: не можна дати ворогу можливості окопатися та просунутися вперед на цьому напрямку.

Росіяни ж б’ють із мінометів по нашій піхоті, запускають ракети по цивільних. Разом з тим бійці кажуть: дуже часто такі ракети та снаряди прилітають, але не розриваються.

Вночі окупанти підтягують свою артилерію та б’ють із неї. Та військові вірять: ворогу ще не довго залишилося. А ЗСУ лише чекають наказу йти вперед.

Яка ситуація на фронті нині та які настрої переважають у лавах окупантів, можна дізнатися з актуальної карти бойових дій в Україні.

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