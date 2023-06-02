Україна

Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Червня 2023, 14:30

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Ситуація на Донеччині

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0:03:55
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Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону
0:05:03
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До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира
0:04:50
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Розстріляні росіянами автівки й досі стоять тут! Історія села на Київщині, яке стало свідком гарячих боїв
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