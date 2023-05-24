Подачка в 600-800 грн. Почему некоторые военные получают копеечную зарплату и как решить эту проблему

Некоторые военнослужащие получают зарплату в размере 600-800 гривен в месяц. Это те защитники, которых после ранения и длительного лечения вывели за штат.

Они не могут воевать на передовой, но и демобилизоваться тоже. В нашем материале расскажем о досадных случаях оплаты труда военных.

Какая зарплата у украинских военных: досадные случаи

Внештатные бойцы обязаны сидеть в воинской части и искать себе должность по состоянию здоровья. Иногда такие поиски длятся месяцами и все это время военные получают копеечную зарплату. Они называют свою ситуацию рабством.

Дебальцево, 2015 год. Кадры ожесточенных боев запечатлел Роман Базенко. До войны он работал в кино, потом ушел на фронт добровольцем. После полномасштабного вторжения Роман воевал на Востоке, в сентябре освобождал Харьковскую область.

В ближнем бою получил пять пулевых ранений. Почти пять месяцев он провел в госпиталях, ему все еще тяжело ходить, а врачи не дают гарантий на полное восстановление. В феврале мужчина прошел ВЛК и получил статус временно непригодного к военной службе. Его вывели за штат и назначили новую зарплату.

Три месяца подряд я получаю 800 грн. Это подачка, как собаке, — рассказывает военный.

Работать официально где-либо мужчина не имеет права. Он должен находиться в воинской части, демобилизовать его тоже не могут. Роман говорит, что это напоминает ему рабство.

Не могу официально воевать, не могу уволиться, восстановиться мне не за что, — объясняет военнослужащий ВСУ Роман Базенко.

Похожая ситуация и у Алексея. Он получил тяжелую контузию осенью, тоже в Харьковской области.

Меня так засыпало, ребята выкапывали из-под завалов. Сейчас я уже не заикаюсь, а тогда слова не мог сказать, — рассказывает военнослужащий Алексей Розумов.

Позади месяцы лечения и операция на мозге. В январе Алексей вернулся в воинскую часть со статусом ограниченно годен. У мужчины вторая группа инвалидности. Воевать ему уже нельзя, но и демобилизоваться тоже. Ему должны были найти другую должность в тылу.

Что нужно изменить в законодательстве

Все это время Алексей находится в воинской части вдали от дома и получает 650 грн зарплаты.

Я должен кормить семью. Вот так наших защитников благодарят, — говорит военный Алексей Розумов.

Вывести вне штата военного могут, если его лечение длится более двух месяцев, сообщили в Минобороны. В профильном комитете ВР объясняют, это вынужденная мера. Два месяца после вывода вне штат военные получают полную зарплату.

Потом, если новую должность ему не нашли, только оклад по воинскому званию. До февраля давали прибавку в 30 тыс. грн, но ее отменили. Теперь военнослужащие получают копейки.

Адвокаты разводят руками, ведь не могут помочь, потому что все происходит по закону. Говорят, нужно менять законодательство в сторону человечности. Военнослужащие, временно непригодные к службе, должны иметь право увольняться в запас.

Это прописано в законе, который ожидает подписи президента. Такое же право нужно предоставить ограниченно пригодным военнослужащим, имеющим первую или вторую группу инвалидности.

Ранее мы рассказывали об отмене дополнительных выплат военным.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!