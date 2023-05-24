Подачка у 600-800 грн. Чому деякі військові отримують копійчану зарплату та як розв’язати цю проблему

Деякі військовослужбовці отримують зарплату 600-800 гривень на місяць. Це ті захисники, яких після поранення та тривалого лікування вивели поза штат.

Вони не можуть воювати на передовій, але і демобілізуватися теж. У нашому матеріалі розповімо про прикрі випадки оплати праці військових.

Яка зарплата в українських військових: прикрі випадки

Позаштатні бійці зобов’язані сидіти у військові частині і шукати собі посаду за станом здоров’я. Іноді такі пошуки тривають місяцями і весь цей час військові отримують копійчану зарплату. Вони називають свою ситуацію рабством.

Дебальцево, 2015 рік. Кадри запеклих боїв зафільмував Роман Базенко. До війни він працював у кіно, потім пішов на фронт добровольцем. Після повномасштабного вторгнення Роман воював на Сході, у вересні звільняв Харківщину.

У ближньому бою отримав п’ять кульових поранень. Майже п’ять місяців він провів у госпіталях, йому досі важко ходити, а лікарі не дають гарантій на повне відновлення. В лютому чоловік пройшов ВЛК та отримав статус тимчасово непридатного до військової служби. Його вивели поза штат і призначили нову зарплату.

Три місяці поспіль я отримую 800 грн. Це подачка, як собаці, — розповідає військовий.

Працювати офіційно деінде чоловік не має права. Він повинен перебувати у військовій частині, демобілізувати його теж не можуть. Роман каже, це нагадує йому рабство.

Не можу офіційно воювати, не можу звільнитись, відновитися мені немає за що, — пояснює військовослужбовець ЗСУ Роман Базенко.

Схожа ситуація і в Олексія. Він отримав тяжку контузію восени, теж на Харківщині.

Мене так засипало, хлопці викопували з-під завалів. Зараз я вже не заїкаюся, а тоді слова не міг сказати, — розповідає військовослужбовець Олексій Розумов.

Позаду місяці лікування та операція на мозку. У січні Олексій повернувся до військової частини зі статусом обмежено придатний. У чоловіка друга група інвалідності. Воювати йому вже не можна, але й демобілізуватися теж. Йому мали знайти іншу посаду в тилу.

Що потрібно змінити в законодавстві

Увесь цей час Олексій знаходиться у військовій частині далеко від дому і отримує 650 грн зарплати.

Я маю годувати сім’ю. Ось так нашим захисникам дякують, — каже військовий Олексій Розумов.

Вивести поза штат військового можуть, якщо його лікування триває понад два місяці, повідомили у Міноборони. У профільному комітеті ВР пояснюють, це вимушений захід. Два місяці після виведення поза штат військові отримують повну зарплату.

Потім, якщо нову посаду йому не знайшли, лише оклад за військовим званням. До лютого давали надбавку в 30 тис. грн, але її скасували. Тепер військовослужбовці отримують копійки.

Адвокати розводять руками, адже не можуть допомогти, бо все відбувається за законом. Кажуть, потрібно змінювати законодавство в бік людяності. Військовослужбовці, тимчасово непридатні до служби, повинні мати право звільнятися в запас.

Це прописано в законі, який чекає на підпис президента. Таке ж право потрібно надати обмежено придатним військовослужбовцям, які мають першу чи другу групу інвалідності.

Раніше ми розповідали про скасування додаткових виплат військовим.

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