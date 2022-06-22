Какие мосты открыты в Киеве сегодня и где проехать не удастся

С 22 июня движение по Южному мосту будет закрыто для частного транспорта, об этом сообщили в КГГА.

Движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

Несколько ранее, 20 июня, возобновилось движение автомобилей по мостам Метро и Патона.

Сейчас также смотрят

Какие мосты работают в Киеве

Для соединения между левым и правым берегами Киева сейчас работают такие мосты:

Дарницкий

Северный

мост Метро

мост Патона.

Киевляне всегда тратят много времени в пробках. Офис трансформации Максима Бахматова разработал специальный сервис, который измеряет трафик в Киеве, оценивает уровень пробок, а потерянное время людей переводит в эквивалент денег и полезных дел.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!