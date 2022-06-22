Які мости працюють у Києві сьогодні та де проїхати не вдасться

З 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту, про це повідомили у КМДА.
Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
Дещо раніше, 20 червня, відновили рух автівок мостами Метро та Патона.
Для автосполучення між лівим та правим берегами Києва наразі працюють такі мости:
Кияни завжди витрачають багато часу у заторах. Офіс трансформації Максима Бахматова розробив спеціальний сервіс, який вимірює трафік у Києві, оцінює рівень заторів, а змарнований час людей переводить в еквівалент грошей та корисних справ.
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