Які мости працюють у Києві сьогодні та де проїхати не вдасться

З 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту, про це повідомили у КМДА.

Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Дещо раніше, 20 червня, відновили рух автівок мостами Метро та Патона.

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Які мости працюють у Києві

Для автосполучення між лівим та правим берегами Києва наразі працюють такі мости:

Дарницький

Північний

міст Метро

міст Патона.

Кияни завжди витрачають багато часу у заторах. Офіс трансформації Максима Бахматова розробив спеціальний сервіс, який вимірює трафік у Києві, оцінює рівень заторів, а змарнований час людей переводить в еквівалент грошей та корисних справ.

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