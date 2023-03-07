Наша позиция бескомпромиссна. Какой должна быть победа в войне — мысли украинцев

Украина предложила свою картину мира и выстраданной победы, которая полита кровью наших защитников и защитниц.

Если в начале войны Киев был готов на переговоры, и они даже зря состоялись, то сегодня после зверств в Буче и Ирпене — Украина не пойдет ни на какие соглашения, уступки или переговоры с убийцами, насильниками и террористами.

Победа Украины в войне с российским агрессором — неизбежна. В это верят украинцы, в этом уверен и демократический мир. Но что для нас победа?

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Позиция властей бескомпромиссна. Победа — это, прежде всего, освобождение всех территорий, оккупированных Россией с 2014 года. Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорит, что важны компенсации всех убытков, которые нанесла страна-террорист.

Кроме того, необходимо достичь ответственности виновных в преступлениях. Это касается как высшего руководства РФ, так и отдельных лиц. Также важны гарантии безопасности для Украины.

Также важно понимать, что просто военное поражение России не мешает ей безнаказанно обстреливать украинские города и села. А еще враг может учесть все ошибки и начать копить силы и технику, чтобы снова напасть на Украину. В этом убеждены военные и историки.

Поколения должны понимать, что такое война. Если поколение не платит — оно не понимает и постепенно начинает говорить, что его не поняли и придет убивать снова, — отмечает советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В то же время, пока мы преодолеваем внешнего врага, мы должны меняться и сами. Поэтому должны и дальше строить сильное и демократическое общество. И тогда, когда ВСУ выгонят последнего оккупанта из нашей земли, придет наша общая победа.

Также ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился воспоминаниями о начале войны и рассказал, что для Украины будет означать победа в войне.

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