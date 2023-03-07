Наша позиція безкомпромісна. Якою має бути перемога у війні — думки українців

Україна запропонувала свою картину миру і перемоги, яку вистраждала, яка полита кров’ю наших захисників і захисниць.

Якщо на початку війни Київ був готовий на переговори і вони навіть даремно відбулись, то сьогодні після звірств у Бучі та Ірпені — Україна не піде на жодні угоди, поступки чи перемовини з убивцями, гвалтівниками й терористами.

Перемога України у війні з російським агресором неминуча. У це вірять українці, у цьому впевнений і демократичний світ. Але що для нас перемога?

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Позиція влади безкомпромісна. Перемога — це насамперед звільнення усіх територій, окупованих Росією з 2014 року. Також секретар РНБО України Олексій Данілов говорить, що важливі компенсації усіх збитків, які нанесла країна-терорист.

Крім того, необхідно досягнути відповідальності тих, хто винен у злочинах. Це стосується як вищого керівництва РФ, так і окремих осіб. А також важливі гарантії безпеки для України.

Також важливо розуміти, що просто військова поразка Росії не заважатиме їй безкарно обстрілювати українські міста та села. А ще ворог може врахувати усі помилки та почати накопичувати сили й техніку, аби знову напасти на Україну. У цьому переконані військові та історики.

Покоління мають розуміти, що таке війна. Якщо покоління не платить — воно не розуміє та поступово починає говорити, що його не зрозуміли, та прийде вбивати знову, — зазначає радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас поки ми долаємо зовнішнього ворога, ми маємо змінюватись і самі. Тож маємо й надалі будувати сильне та демократичне суспільство. І тоді, коли ЗСУ виженуть останнього окупанта з нашої землі, прийде наша спільна перемога.

Також раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк поділився спогадами про початок війни та розповів про те, що для України означатиме перемога у війні.

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