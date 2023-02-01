Актуальная карта боевых действий в Украине 1 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый человек в этом мире равен перед временем. Каждое утро он получает одинаковое количество секунд и никогда не знает, когда они закончатся. И пока наш враг каждый раз выбирает убивать, украинские защитники делают выбор — защищать свободу мира, очищая карту боевых действий от захватчиков.

Так каждый день украинцы выбирают свободу, борьбу за свое существование, собственную идентичность и единство, несмотря на все сложности.

И только действительно свободный и сильный человек может выбрать самый сложный путь из всех возможных, чтобы в мире царила правда. Своей достоверной информацией также делится Генштаб ВСУ в ежедневных отчетах, чтобы каждый украинец мог знать, что происходит на поле боя и какой ценой дается вечная свобода и тихое утро.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует данные западных, украинских и российских источников:

Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW о том, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным курсом действий.

Российские войска продолжали наземные атаки, чтобы отвоевать утраченные позиции к западу от Кременной, а украинские войска проводили контрнаступательные операции северо-западнее Сватового.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты в течение суток нанесли три авиационных и три ракетных удара. Также было совершено более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей. На Херсонском направлении враг обстреливает позиции наших подразделений и гражданских объектов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области, Сопич, Волфино Сумской области и Лемищине Харьковской области.

На Слобожанском направлении противник не прекращает производить обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг осуществил обстрел позиций наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 15 населенных пунктов, в частности, Времевка и Новополь Донецкой области, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись район 17 населенных пунктов. В частности, Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы противника и один состав боеприпасов.

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