Актуальна карта бойових дій в Україні 1 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Кожна людина у цьому світі рівна перед часом. Щоранку вона отримує однакову кількість секунд і ніколи не знає, коли вони закінчаться. І поки наш ворог кожного разу обирає вбивати, українські оборонці роблять вибір — захищати свободу світу, очищуючи карту бойових дій від загарбників.

Так щодня українці обирають свободу, боротьбу за своє існування, власну ідентичність та єдність попри всі складнощі.

І лише насправді вільна та сильна людина може вибрати найскладніший шлях з усіх можливих, аби у світі панувала правда. Своєю достовірною інформацію також ділиться Генштаб ЗСУ у щоденних звітах, аби кожен українець міг знати, що відбувається на полі бою та якою ціною дається вічна свобода та тихий ранок.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує дані західних, українських та російських джерел:

Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW про те, що наступ у найближчі місяці є найбільш імовірним курсом дій.

Російські війська продовжували наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної, а українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Загроза авіаціаних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великі втрати. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів. На Херсонському напрямку ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільних об’єктів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області, Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

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