Оккупанты оставили некоторые позиции в Бахмуте: карта боевых действий на 1 мая 2023 года и ситуация на фронте

В связи с последними событиями карта боевых действий привлекает все больше внимания. Большинство украинцев ежедневно наблюдают за изменениями на ней.
На этой карте мы можем увидеть, как упорно и мужественно работают наши ВСУ. Они сдерживают атаки врага, отбивают позиции и пытаются прогнать оккупантов как можно дальше.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW), опираясь на данные Генштаба ВСУ, отмечают, что 30 апреля российские войска не предпринимали наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также, по словам, спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука, российские войска используют больше артиллерии, но проводят меньше штурмов в Купянске и Лиманском направлении, чем в Бахмуте и Марьинке.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 30 апреля работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Он отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг проводит атаки и пытается прорвать оборону.
— Несмотря на большие потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается.
Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции, — сказал Сырский.
Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции, — сказал Сырский.
Генштаб ВСУ сообщает, что Российская Федерация продолжает применять тактику террора.
Сегодня, около 02:30 ночи, российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности враг выпустил 18 крылатых ракет. 15 из них уничтожили наши защитники.
За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград.
Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 36 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону.
Противник и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе путем заключенных лиц. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК Вагнер, в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника. Был сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Орлан-10, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.
Россия атакует не только военных на фронте, но и мирное население в тылу. Ранее мы рассказывали о жестоком обстреле Павлограда 30 апреля.
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