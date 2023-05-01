Оккупанты оставили некоторые позиции в Бахмуте: карта боевых действий на 1 мая 2023 года и ситуация на фронте

В связи с последними событиями карта боевых действий привлекает все больше внимания. Большинство украинцев ежедневно наблюдают за изменениями на ней.

На этой карте мы можем увидеть, как упорно и мужественно работают наши ВСУ. Они сдерживают атаки врага, отбивают позиции и пытаются прогнать оккупантов как можно дальше.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW), опираясь на данные Генштаба ВСУ, отмечают, что 30 апреля российские войска не предпринимали наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также, по словам, спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука, российские войска используют больше артиллерии, но проводят меньше штурмов в Купянске и Лиманском направлении, чем в Бахмуте и Марьинке.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 мая 2023 года

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 30 апреля работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Он отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг проводит атаки и пытается прорвать оборону.

— Несмотря на большие потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается.

Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции, — сказал Сырский.

Генштаб ВСУ сообщает, что Российская Федерация продолжает применять тактику террора.

Сегодня, около 02:30 ночи, российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности враг выпустил 18 крылатых ракет. 15 из них уничтожили наши защитники.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград.

Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 36 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково Харьковской области.

направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Колодцы, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Колодцы, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Зализное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Зализное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.

направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. От вражеских обстрелов пострадали Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. От вражеских обстрелов пострадали Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис в Херсонской области.

Противник и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе путем заключенных лиц. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК Вагнер, в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается в районе Луганска.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника. Был сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Орлан-10, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

Россия атакует не только военных на фронте, но и мирное население в тылу. Ранее мы рассказывали о жестоком обстреле Павлограда 30 апреля.

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